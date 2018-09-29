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جرح 4 أشخاص في انفجار قنبلة بمدينة دونتسك شرق أوكرانيا

10:47 م السبت 29 سبتمبر 2018
جرح 4 أشخاص في انفجار قنبلة بمدينة دونتسك شرق أوكرانيا

كييف - أ ش أ:
وقع انفجار اليوم السبت، خلال اجتماع للحزب الشيوعي في مدينة " دونتسك " الانفصالية الواقعة شرق أوكرانيا ، أسفر عن جرح 4 أشخاص.
وذكرت شبكة / ايه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية ، أن المتحدث باسم جمهورية دونتسك الانفصالية أوضح أن الانفجار وقع نتيجة قنبلة ، غير انه لم يتطرق إلى طبيعة الإصابات التي لحقت بالأشخاص الأربعة.
ولم تعلن ايه جهة – حتى الآن – مسئوليتها عن الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية والعناصر الانفصالية شرق البلاد - التي تحظى بدعم روسيا – أسفر منذ اندلاعه عام 2014 عن مصرع أكثر من 10 ألاف شخص .

هذا المحتوى من

Asha
جرح أشخاص دونتسك أوكرانيا الحزب الشيوعي الأوكراني جمهورية دونتسك الانفصالية
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