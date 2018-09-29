الرئيس الجزائري بوتفليقة يجري تغييرات في أمناء 17 ولاية

الجزائر - أ ش أ:

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت حركة تغييرات في صفوف أمناء الولايات شملت 17 ولاية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن هذه الحركة تأتي في أعقاب التغييرات التي تمت قبل يومين في صفوف ولاة الولايات.

وشملت الحركة تعيين سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية، وكمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة، ورشيد بن خزناجي أمينا عاما لولاية تمنراست، وعيسى عروة أمينا عاما لولاية تلمسان، وبدر الدين أوراو أمينا عاما لولاية تيارت، ومحمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة، والغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة، وسعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة، والعمري بوحيط أمينا عاما لولاية مستغانم.

كما شملت الحركة تعيين عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية، وعبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض، وفضيل ضويفي أمينا عاما لولاية اليزي، ومحفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف، وايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي، ورشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة، ومعمر مرين أمينا عاما لولاية عبين تيموشنت، وأبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان.