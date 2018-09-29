فيديو | وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابها في الأمم المتحدة باللغة العربية

كتب – مصراوي:

ألقت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، خطابها في افتتاح الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، باللغة العربية، مبررة ذلك، بأنها لغة مهمة للغاية.

وتفاعلت الوفود المشاركة بالتصفيق بعدما بدأت الوزيرة النمساوية كلمتها.

وقالت: "كوزيرة لخارجية النمسا ألقي خطابي باللغة العربية، لأنها الوحيدة من 6 لغات رسمية بالأمم المتحدة، وهي مهمة وجميلة".

وأضافت كنايسل أنها درست بلبنان خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى أنها رأت كيف يستمر الناس في الحياة رغم كل الظروف الصعبة.

يذكر أن الوزيرة النمساوية تتقن سبع لغات بالإضافة للغتها الأم الألمانية وهي: الإنجليزية، الفرنسيية، الإسبانية، العربية، العبرية، المجرية و الإيطالية.

وكانت الوزيرة قد أعلنت زواجها في شهر أغسطس الماضي، ودعت إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لبى الدعوة ورقص معها.