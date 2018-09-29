الدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة خلال تدريب بسبب خلل فني
بغداد - أ ش أ:
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن هبوط اضطراري لطائرة في ناحية (كلار) بمحافظة السليمانية خلال طلعة تدريبية؛ بسبب خلل فني.
وذكرت الوزارة - بحسب بيان لمركز الإعلام الأمني أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن طائرة من نوع سزنا كرفان وخلال طلعة تدريبية هبطت اضطراريا بسبب خلل فني في منطقة المودية التابعة إلى ناحية كلار".. مضيفة أن ذلك لم يسفر عن وقوع أي خسائر تذكر.
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