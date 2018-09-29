البحرين: قطر عملت على دعم وتمويل الإرهاب

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن قطر عملت على دعم وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون مع الجماعات المتطرفة يتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي.

وأضاف في كلمته بافتتاح الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن اعتداءات قطر على جيرانها تكررت عبر التاريخ.

وأشار وزير خارجية البحرين إلى أن إيران مصدر الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية، وأنه يدعم "الميليشيات الإنقلابية" في اليمن، مؤكدًا أن "إيران تتبنى سياسة التخريب ودعم الجماعات الإرهابية".

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، أعلن منذ أيام أنه ألقي القبض على 15 من العناصر التخريبية، التي ارتكبت أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية، خلال ما يعرف بذكرى عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب.

وأوضح أن أعمال البحث والتحري، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تؤيهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي.

وأوضح أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير 2018، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.