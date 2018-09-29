الجيش اليمني يقتل 9 حوثيين بمحافظة البيضاء

صنعاء (د ب أ)

أفادت قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، بمقتل تسعة من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال بيان للقوات المسلحة اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن رجال الجيش الوطني نفذوا كميناً محكماً لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر المليشيات الحوثية وجرح آخرين".

وذكر البيان، أن المعارك تزامنت مع غارات مركّزة لمقاتلات التحالف العربي "استهدفت تجمعات وتعزيزات ومخزناً للأسلحة تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة مفرق البياض بذات المديرية".

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، دون ذكر الحصيلة.

ولم يعلق الحوثيون حتى الآن حول ما ذكر في هذا البيان.

ومنذ نحو أربعة أعوام تدور معارك عنيفة في عدة مناطق في محافظة البيضاء بين قوات الجيش الحكومي مسنوداً بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، خلفت خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين.

وتقع معظم الأجزاء في المحافظة اليمنية التي تربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية تحت قبضة مسلحي الحوثيين منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014.