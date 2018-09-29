أردوغان: رحلة ألمانيا كانت "ناجحة للغاية" رغم الخلافات

كولونيا (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رحلته إلى ألمانيا كانت "زيارة ناجحة للغاية في فترة حرجة للغاية" رغم الخلافات بين الدولتين.

وقال أردوغان في حديثه عند افتتاح مسجد في كولونيا، إنه استغل زيارته كفرصة لمناقشة "كيفية التعامل مع العنصرية وكراهية الأجانب" مع السلطات المحلية.

كما التقى بقادة أعمال لمناقشة الاستثمارات المحتملة في تركيا.

وأوضح: "نحتاج إلى التركيز على القضايا المشتركة، ووضع بعض الخلافات في الرأي مع ألمانيا جانبا"، مستشهدا بالصراع السوري وحزب العمال الكردستاني المحظور "بي كيه كيه" كمجالات تتطلب التعاون.

وتسبب الزعيم التركي، في إثارة ضجة خلال مأدبة متوترة مع الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير أمس الجمعة، بقوله إن البلاد تؤوي "مئات وآلاف " الإرهابيين.