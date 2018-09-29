إصابة 14 شخصًا واعتقال 6 آخرين في اشتباكات بين الشرطة الكتالونية وانفصاليين

مدريد (أ ش أ)

أصيب 14 شخصًا بجروح فيما أُلقي القبض على ستة آخرين بوسط مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن اندلعت اشتباكات اليوم السبت بين مؤيدي إنفصال إقليم كتالونيا والشرطة الإقليمية الكتالونية.

وأفادت قوات الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إن أحد أفرادها قد أصيب، إلا إنها لم توضح - على الفور- ما إذا كان تم إحصاء فرد الأمن من بين حصيلة المصابين الذين تلقوا رعاية طبية في نفس المكان عدا ثلاثة منهم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان الانفصاليون الكتالونيون قد أثاروا اشتباكات اليوم عدة مرات، ملقين بمسحوق الألوان قبل الإقدام على مهاجمة صفوف الشرطة، محتجين على مسيرة مؤيدة للشرطة الوطنية الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهات وقعت قبل يومين من ذكرى مرور عام على استفتاء جرى في الأول من أكتوبر الماضي بشأن استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، الذي اعتبرته الحكومة الإسبانية المركزية غير قانوني لكن يؤيده انفصاليو كتالونيا، الأمر الذي أحدث انقساما داخل الإقليم، ولا يزال التوتر متصاعدًا في كتالونيا.