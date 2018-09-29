كوريا الشمالية: لدينا أسباب لعدم الثقة في أمريكا بشأن نزع السلاح

كتب – محمد عطايا:

قال وزير خارجية كوريا الشمالية، يونج هو، إن إجراءات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده لديها أسباب لعدم الثقة بواشنطن.

وأضاف في كلمته بافتتاح الدورة الثالثة والسبعين بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده لن نقوم بنزع السلاح النووي في خطوة أحادية تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن المطالب أحادية الجانب تعرقل المفاوضات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي أن الوزير مايك بومبيو يعتزم السفر إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل لتحديد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتم الكشف عن الزيارة بعد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في نيويورك في وقت سابق اليوم.