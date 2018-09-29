في كلمته بالأمم المتحدة.. وليد المعلم: الشعب السوري يقرر مصيره

القاهرة - مصراوي:

رحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم السبت، بعودة اللاجئين السوريين طواعية إلى البلاد، خاصة أن الوضع بات أكثر استقرارًا وأمانًا، قائلًا إن "كل الظروف متاحة حاليا لعودتهم".

وأوضح المعلم، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا ترحب بإعادة الإعمار من الدول غير المشاركة في "العدوان على سوريا"، أما الدول التي تقدم مساعدات مشروطة فهي غير مدعوة وغير مرحب بها للمساعدة.

وقال وزير الخارجية السوري إن الأطراف الأخرى التي ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي هي سبب تفاقم الأزمة السورية، وتابع: "لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية، والنظام التركي لا يزال يدعم الإرهابيين في سوريا".

وأكد المعلم أن سوريا تخلصت من أسلحتها الكيميائية بشكل كامل وأوفت بالتزاماتها في هذا الشأن، وأنه توجد سيناريوهات مسبقة للعداون على سوريا بذريعة الهجمات الكيميائية.

وبالنسبة للدستور، شدّد وزير الخارجية على أن الكلمة الفصل بشأنه ترجع للشعب السوري، مجددًا رفضه لأية شروط مسبقة بشأن عمل لجنة الدستور، وأكد حرص الدولة السورية على الدفع باتجاه التسوية السياسية وأن الشعب السوري هو من يقرر مصيره.

وتابع المعلم، الدولة السورية لم تخض حرب عسكرية على الإرهاب فقط، بل خضنا معركة حضارية تواجه الفكر الإرهابي والعنف والتطرف، بالبناء والتنمية والتحضر.. ومن هنا أطلق دعوة لمحاربة ثقافة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف منابعه ومصادر تمويله على المستوى الحضاري.. الإرهاب كالوباء سيعود وينتشر بشكل سريع".