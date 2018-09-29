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مقتل عنصرين من "داعش" بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

04:14 م السبت 29 سبتمبر 2018
مقتل عنصرين من "داعش" بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك،اليوم السبت، بأن عنصرين من تنظيم "داعش" قتلا بكمين للحشد العشائري جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "قوة من الحشد العشائري نصبت كمينا لعدد من عناصر داعش في ناحية الرياض الواقعة جنوب غربي كركوك، مما أدى إلى مقتل عنصرين منهم أحدهما يدعى (مالك عليوي صالح الوشاحي) وكان يشغل منصب أمير بلدة الرياض بالتنظيم".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية والحشد العشائري مستمرة بملاحقة عناصر داعش في المناطق النائية من كركوك".

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال العديد من عناصر "داعش" بعمليات أمنية متفرقة.

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داعش العراق محافظة كركوك الحشد العشائري القوات الأمنية العراقية

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