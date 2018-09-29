الديوان الأميرى الكويتي: ولي العهد السعودي يصل إلى البلاد غدًا في زيارة رسمية

الكويت - أ ش أ

أعلن الديوان الأميري الكويتي أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيصل والوفد المرافق له إلى الكويت، غدا الأحد، في زيارة رسمية للبلاد.

وأضاف الديوان الأميري -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت- أن الزيارة ستتضمن مباحثات رسمية بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن الزيارة ستتضمن أيضا مباحثات بين ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وكان وفد إعلامي كبير، ضم كبار رؤساء تحرير الصحف السعودية، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين السعوديين، قد وصل إلى الكويت اليوم استعدادا لتغطية فعاليات زيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت.