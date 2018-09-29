بينهم طفلان.. غزة تودّع شهداء "جمعة الأقصى"

القاهرة – (مصراوي):

شيعت جماهير قطاع غزة، اليوم السبت، الشهداء السبعة الذي سقطوا برصاص الاحتلال، أمس الجمعة، والتي أطلقوا عليها "جمعة الأقصى"، في مسيرات العودة وكسر الحصار السابعة والعشرين.

وشارك المئات من أهالي مدينة غزة، بتشييع الشهداء إياد الشاعر ومحمد هنية ومحمد شخصة، ومحمد انشاصي، ومحمد العواودة، والطفلين ومحمد الحوم وناصر مصبح.

وانطلقت مواكب التشييع من مناطق مختلفة في قطاع غزة باتجاه منازل ذويهم حيث تمت القاء نظرة الوداع عليهم ومواراتهم الثرى وسط حالة من الغضب تندد بالصمت العربية وتدعو للانتقام للشهداء.

علاء الشاعر ابن عم الشهيد إياد الشاعر اتهم الدول العربية بتقوية الاحتلال على الشعب الفلسطيني في ل الصمت الذي تمارسه أمام الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينية وقال: "مهما طال صمت الدول العربية فنحن أصحاب الأرض ولن نتخلى عنها".

وأشار الشاعر الى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الشهيد بطلق ناري اخترق قلبه مباشرة مشددا أن قوات الاحتلال تتعمد إعدام الفلسطينيين بدم بارد.

وأصيب 506 مواطن بجراح مختلفة وتم تحويل 210 للمستشفيات ومن بين الإصابات 90 بالرصاص الحي ومنها 3 حالات خطيرة وحالة حرجة جدا ومن بين الإصابات 35 طفل و4 سيدات وإصابة 4 مسعفين أحدهم بالرصاص و2 من الصحفيين في جمعة انتفاضة الاقصى.

وتشير نوعية وطبيعة الإصابات التي وصل بها الشهداء والجرحى للمستشفيات في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست العنصرية بطريقة وحشية هي الأشد والأكثر دموية بعد المجزرة التي ارتكبتها في 14 مايو الماضي، بانتهاج سياسة القنص المباشر في المناطق القاتلة والحساسة ضد المواطنين السلميين شرق قطاع غزة.