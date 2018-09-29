هروب مئات النزلاء بأحد سجون بالو الإندونيسية بعد الزلزال ووفاة مراقب جوي

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم، السبت، أن مئات النزلاء فروا من أحد سجون مدينة بالو الإندونيسية، بعد زلزال قوي تسبب في انهيار جدران السجن.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء عن كبير حراس السجن، أدهي يان ريكوه، قوله إنه كان هناك 560 نزيلا في السجن، فر أكثر من نصفهم بعد زلزال أمس الجمعة، أعقبته موجات مد عاتية (تسونامي).

وأضاف أن الحراس لم يتمكنوا من منع السجناء من الفرار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن أعداد السجناء كانت تفوق عدد حراس السجن.

ونقل عن أدهي قوله: "بالإضافة إلى ذلك، كان الحراس مشغولين أيضا في النجاة بأنفسهم".

وأضاف أن السلطات لم تحاول إعادة الهاربين للسجن، نظرا لأنها كانت منهمكة في مساعدة ضحايا الزلزال وتسونامي.

من جهة أخرى، توفي أحد مراقبي الحركة الجوية، 21 عاما، بعد تضرر البرج الذي كان يتواجد فيه بسبب الزلزال، طبقا لمدير شركة "إيرناف" الإندونيسية للطيران، يوهانيس سيريت.