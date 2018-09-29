إعصار قوي يضرب اليابان موقعا جرحى

(أ ف ب) :

ضرب إعصار قوي السبت جزيرة اوكيناوا بجنوب غرب اليابان موقعا 17 جريحاً ومن المتوقع أن يتسبب بأضرار أكبر مع مواصلة طريقه عبر الأرخبيل حتى الإثنين، على ما أفادت السلطات.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار "ترامي" الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة إلى جزيرة هونسو الأحد متسببا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق حتى الاثنين.

وعرضت شبكات التلفزيون اليابانية السبت مشاهد تظهر فيها أغصان اقتلعتها الرياح وقد أغلقت شارعاً رئيسياً في مدينة ناها وأمواج عاتية تنهمر على حواجز مائية وأمطار تتساقط بغزارة.

وتسببت الرياح في قلب شاحنة وتحطيم واجهة بنك.

وذكرت شبكة "إن إتش كاي" أن حوالى 700 شخص نقلوا إلى ملاجئ فيما قطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل.

وألغيت 386 رحلة جوية على الأقل لا سيما إلى مطارات في غرب اليابان وأعلنت السكك الحديد وقف كافة رحلاتها في أوساكا حتى ظهر الأحد.

وأصيب 17 شخصا بجروح طفيفة في حوادث ناجمة عن الإعصار في أوكيناوا ولكن لم تسجل وفيات، فيما توقع ماساتسون ميازاتو المسؤول في مكتب إدارة الكوارث ارتفاع الحصيلة في تصريح لفرانس برس.

والإعصار هو الرابع والعشرون الذي يضرب آسيا منذ بداية 2018. وقتل عشرة أشخاص في اليابان عندما اجتاح إعصار غرب الأرخبيل مطلع سبتمبر.