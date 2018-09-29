  • عاجل:عاجل| الكاف يعلن إيقاف مرتضى منصور (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    ميركل تؤكد الاضطلاع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل ومعاداة اليهود

    01:19 م السبت 29 سبتمبر 2018
    ميركل تؤكد الاضطلاع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل ومعاداة اليهود

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين- (د ب أ):

    أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على الاضطلاع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل، والتصدي بحزم لمعاداة اليهود في بلادها.

    وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت إن هناك " للأسف الكثير من معاداة السامية في ألمانيا ولا يمكن ترك مؤسسة يهودية واحدة بدون حراسة".

    وأضافت ميركل:" لدينا جوانب متنوعة لمعاداة السامية نقوم بالتصدي لها بنفس القدر." ورأت ميركل أن تعيين الدبلوماسي فليكس كلاين في منصب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، يعد بمثابة إشارة مهمة على تعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا وعلى الموقف الواضح للحكومة في مواجهة معاداة السامية.

    وتابعت ميركل حديثها:" نحن الألمان نضطلع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل، وذلك كميراث من التاريخ وتداعي الحضارة في المحرقة".

    تجدر الإشارة إلى أن ميركل ستتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى القدس، يرافقها وفد وزاري لإجراء مشاورات حكومية مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية.

    ووصفت ميركل العلاقات الاقتصادية بين بلادها وإسرائيل بالقوية كما وصفت إسرائيل بأنها من رواد السوق العالمية في مجال الأمن الإلكتروني.

    ورأت ميركل أن من الممكن أيضا توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي ومشروعات التطوير المشتركة في افريقيا.

    وفيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، أكدت المستشارة أن بلادها تؤيد حل الدولتين.

    انجيلا ميركل ألمانيا إسرائيل معاداة السامية فليكس كلاين

    الخبر التالى:

    إعصار قوي يضرب اليابان موقعا جرحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان