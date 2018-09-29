ميركل تؤكد الاضطلاع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل ومعاداة اليهود

برلين- (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على الاضطلاع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل، والتصدي بحزم لمعاداة اليهود في بلادها.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت إن هناك " للأسف الكثير من معاداة السامية في ألمانيا ولا يمكن ترك مؤسسة يهودية واحدة بدون حراسة".

وأضافت ميركل:" لدينا جوانب متنوعة لمعاداة السامية نقوم بالتصدي لها بنفس القدر." ورأت ميركل أن تعيين الدبلوماسي فليكس كلاين في منصب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، يعد بمثابة إشارة مهمة على تعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا وعلى الموقف الواضح للحكومة في مواجهة معاداة السامية.

وتابعت ميركل حديثها:" نحن الألمان نضطلع بمسؤولية خاصة حيال العلاقات مع إسرائيل، وذلك كميراث من التاريخ وتداعي الحضارة في المحرقة".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل ستتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى القدس، يرافقها وفد وزاري لإجراء مشاورات حكومية مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية.

ووصفت ميركل العلاقات الاقتصادية بين بلادها وإسرائيل بالقوية كما وصفت إسرائيل بأنها من رواد السوق العالمية في مجال الأمن الإلكتروني.

ورأت ميركل أن من الممكن أيضا توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي ومشروعات التطوير المشتركة في افريقيا.

وفيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، أكدت المستشارة أن بلادها تؤيد حل الدولتين.