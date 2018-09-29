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    الجيش التركي: مقتل 8 أكراد في عملية جوية شمالي العراق

    12:50 م السبت 29 سبتمبر 2018
    الجيش التركي: مقتل 8 أكراد في عملية جوية شمالي العراق

    أرشيفية

    أنقرة - أ ش أ

    أعلن الجيش التركي اليوم السبت مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في عملية جوية على مواقعها شمالي العراق.

    وذكرت رئاسة الأركان العامة في بيان حول العمليات الجوية ضد مواقع المنظمة ، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية ، أنه تم قتل 3 عناصر من الحزب في منطقة "متينا" و5 آخرين بـ"أفاشين-باسيان" شمالي العراق.

    يشار إلى أن قوات الأمن والجيش التركي تحرص على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

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