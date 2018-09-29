حسام بدران: فتح تُصر على التفرد بالقرار الفلسطيني وإقصاء الآخرين

كتبت – إيمان محمود

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران، إن وفد حماس يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة تلبية لدعوة مصر، لاستكمال الحوارات والنقاشات في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف –في تغريدات عبر صفحته الرسمية على تويتر- أعضاء حركة فتح "يصرّون على التفرد بالقرار الفلسطيني واعتماد إقصاء الآخرين والتهديد بوقف مساعي التوصل للوحدة الوطني، بعد أن قاموا بتعطيل كل الجهود سابقا وفي مقدمتها الدور المصري".

واستطرد "رفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة هي مهمة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير والمماطلة ونحن نتحرك في هذا المسار ميدانيا وسياسيا على قاعدة تثبيت وقف إطلاق النار 2014 في إطار الشراكة الكاملة مع مختلف مكونات شعبنا".

وأكد بدران، أن المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت ودائم لدى حماس، مشددًا "نحن متفقون مع الغالبية العظمى من القوى والفصائل الفلسطينية على منهجية انهاء الانقسام اعتمادا على اتفاقية 2011 وما بعدها".

ووصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، السبت، برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، بحسب ما أكدته شبكة "العربية.نت".

ويضم وفد غزة يضم "سامي أبو زهري وروحي مشتهى وطاهر النونو وصلاح البردويل ونزار عوض الله وعطا الله أبو السبح".

وكانت مصر طرحت خطة لتنفيذ المصالحة بين فتح وحماس، وتم عرض الخطة على الجانبين، إلا أن الخطة المصرية واجهت عدة تحفظات تحديداً من حركة حماس، ما أعاق تنفيذها.