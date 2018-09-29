انهيار جسر تاريخي بسبب زلزال اندونيسيا

جاكرتا- (د ب أ):

انهار جسر تاريخي بطول 250 مترا على طريق "بونوليلي" بمدينة بالو، عاصمة جزيرة سولاويسي الاندونيسية، بعد وقوع زلزالين أمس الجمعة بها بقوة 7.4 و 5.9 درجة .

وأظهرت صور، صادرة عن الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، الفولاذ المطلي باللون الاصفر، الداعم للجسر بعد تعرضه لاضرار.

وقالت وزارة النقل إن الرافعات في ميناء "بانتولوان" في مدينة بالو سقطت، مما تسبب في تأجيل خدمات الميناء.

وحث الرئيس الاندونيسي، جوكو ويدودو المواطنين على التزام الهدوء، قائلا إن هناك مساعدات في الطريق.

وقال جوكو "لقد أصدرت أوامر لوزير تنسيق الشؤون الأمنية والهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث والجيش الاندونيسي للسفر إلى جزيرة سولاويسي للتعامل مع هذا الوضع الطارئ في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "سوف نتغلب على تلك المحنة معا".

وكان مسؤول اندونيسي قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا زلزالين ، أعقبهما موجات مد عاتية (تسونامي) بجزيرة سولاويسي إلى 384 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث، سوتوبو نوجروهو إن 29 شخصا على الاقل فقدوا وتعرض 540 آخرين لاصابات خطيرة، بعد زلزال بقوة 4ر7 درجات ضرب مدينة بالو، عاصمة سولاويسي أمس الجمعة.

وأضاف أن حصيلة القتلى ربما ترتفع، حيث أن الارقام واردة فقط من مدينة بالو.

وتعرضت منطقة دونجالا المجاورة أيضا لتسونامي.