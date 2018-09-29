أردوغان يفتتح في ألمانيا أكبر مساجد أوروبا

(بي بي سي):

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اليوم الأخير من زيارته لألمانيا التي أبرزت التوترات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يناقشا الصراع السوري بما في ذلك الوضع في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وفي وقت لاحق، سيحضر أردوغان الافتتاح الرسمي في كولونيا لواحد من أكبر المساجد في أوروبا.

ومن المرجح أن تبرز زيارته هناك الانقسامات في المجتمع التركي الكبير في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يحضر مؤيدو أردوغان افتتاح المسجد، لكن المعارضين سينظمون مظاهرات قريبة احتجاجا على سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان ومعاملة الأكراد.