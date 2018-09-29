العراق يأسف لإغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها .

وأبدت الخارجية العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، عن "أسفها لقرار وزير الخارجية الامريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة، وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر الى العراق".

وأكدت الوزارة أن"العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها، وأن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة اي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا واخلاقيا ".

وأوضحت أن "الوزارة تهيب بالبعثات الدبلوماسية أن لا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة الى علاقات العراق مع دول العالم".

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد أشار فى تصريحات أمس الجمعة إلى وقوع حوادث متكررة لإطلاق نيران غير مباشرة موجهة إلى القنصلية الأمريكية في البصرة والسفارة الأمريكية في بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية.