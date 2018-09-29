الأردن ينفي فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا

القاهرة - (مصراوي):

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن معبر جابر نصيب لا يزال مغلقًا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين.

وأضافت في بيان صحافي أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية، بحسب ما نقلته وكالة "عمون" الأردنية.

وقالت إن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، موضحة ان إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

جاء هذا النفي بعد أن أعلنت وزارة النقل السورية عن افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت،حسبما ذكرت اليوم السبت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

فرض الجيش السوري سيطرته الكاملة على معبر نصيب مع الأردن، عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد.