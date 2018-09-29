العراق يبدأ انتاج الغاز من حقل الناصرية جنوبي العراق

بغداد- (د ب أ ):

صرح وزير النفط العراقي، اليوم السبت، بانه تمت المباشرة بإنتاج واستثمار الغاز المصاحب للنفط الخام من حقل الناصرية في محافظة ذي قار وبمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وقال جبار علي اللعيبي، في تصريح صحفي، إن وزارة النفط وبقدرات ذاتية للعاملين في شركة نفط ذي قار حققت إنجازاً جديداً يتمثل "بالمباشرة بإنتاج واستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يمثل خط الشروع لتحقيق الهدف المخطط له في استثمار 200مليون قدم مكعب قياسي باليوم من حقول محافظة ذي قار، الذي سيتحقق خلال الفترة القليلة المقبلة بفضل الجهد الوطني وبمساهمة التعاقدات الجديدة مع إحدى الشركات العالمية الرصينة التي باشرت لتحقيق هدف استثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف".

وذكر اللعيبي أن "استثمار الغاز المصاحب من حقول ذي قار يمثل إضافة مهمة للإنتاج الوطني من الغاز بشكل عام وعلى انتاج محافظة ذي قار بشكل خاص ، لما تشكله هذه المشاريع من أهمية في رفد محطات الطاقة الكهربائية ومصانع الإسمنت والبتروكيمياويات وغيرها بوقود الغاز، فضلاً عن زيادة الانتاج الوطني من الغاز السائل والمكثفات ، والكبريت وتحقيق الإيرادات المالية وتوفير فرص العمل".