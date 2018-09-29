الرئيس القبرصي: الأمم المتحدة ملتزمة بالمساعدة في القضية القبرصية

نيقوسيا- "أ ش أ":

قال رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس إن منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بالمساعدة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وإن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيقرر الخطوات التالية بشأن الاتفاق بين الجانبين فور تلقيه تقرير المبعوث الخاص جين هول لوت، وبعد عقد سلسلة من الاتصالات مع الأطراف المعنية.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم السبت، أن الرئيس القبرصي اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة لمدة 20 دقيقة على هامش انعقاد الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحضر الاجتماع وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس والمتحدث باسم الحكومة برودروموس برودرومو والمفاوض أندرياس مافرويانيس وممثل قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة كورنليوس كورنيلو.

وأضاف اناستاسيادس، عقب الاجتماع، إنه نقل مواقف الجانب القبرصي اليوناني التي تؤيد استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق دون ضمانات أجنبية أو قوات احتلال، مشيرا إلى أن الأساس في المفاوضات الجديدة هو أنه يجب أن تكون مبنية على قرارات الأمم المتحدة والمكتسبات الأوروبية والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن.

و أشار الرئيس القبرصي إلى أن وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص أمر ضروري من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحا أن "رد فعل الأمين العام كان يؤكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة جميع الأطراف إذ أشار إلى أن الهدف هو إعادة توحيد قبرص لصالح طائفتيها".