  • عاجل:زلزال وأمواج تسونامي تضرب إندونيسيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    الفصائل الفلسطينية تعلن إضرابا تجاريا بالضفة بعد غد رفضا لقانون القومية

    10:46 ص السبت 29 سبتمبر 2018
    الفصائل الفلسطينية تعلن إضرابا تجاريا بالضفة بعد غد رفضا لقانون القومية

    أرشيفية

    رام الله- (د ب أ):

    أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن إضراب تجاري شامل بعد غد الاثنين بجميع مدن الضفة الغربية.

    وقالت الفصائل، في بيان صحفي اليوم بثته ( وكالة قدس نت للأنباء) الفلسطينية، إن "الإضراب يأتي تجاوباً مع نداء لجنة المتابعة العليا ضد قانون القومية"، منوهةً إلى أن الإضراب سيكون تجاريا فقط، ولا يشمل مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والجامعات والمدارس.

    وجددت الفصائل رفضها للمواقف الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية جميع قوى الشعب الفلسطيني إلى التلاحم من أجل نصرة قضيته العادلة.

    بدوره ، أكد منير الجاغوب مدير المكتب الإعلامي في مفوضية فتح أن الإضراب بعد غد الاثنين سيكون تجارياً شاملاً، أي ستغلق المحال التجارية في الضفة، وذلك دعماً لنداء لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، ورفضاً قطعياً لقانون القومية العنصري.

    ونفى الجاغوب أن يستهدف الإضراب كافة مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والتعليم "المدارس والجامعات" والصحة.

    الفصائل الفلسطينية الضفة الغربية إضراب منير الجاغوب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان