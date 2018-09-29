الفصائل الفلسطينية تعلن إضرابا تجاريا بالضفة بعد غد رفضا لقانون القومية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن إضراب تجاري شامل بعد غد الاثنين بجميع مدن الضفة الغربية.

وقالت الفصائل، في بيان صحفي اليوم بثته ( وكالة قدس نت للأنباء) الفلسطينية، إن "الإضراب يأتي تجاوباً مع نداء لجنة المتابعة العليا ضد قانون القومية"، منوهةً إلى أن الإضراب سيكون تجاريا فقط، ولا يشمل مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والجامعات والمدارس.

وجددت الفصائل رفضها للمواقف الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية جميع قوى الشعب الفلسطيني إلى التلاحم من أجل نصرة قضيته العادلة.

بدوره ، أكد منير الجاغوب مدير المكتب الإعلامي في مفوضية فتح أن الإضراب بعد غد الاثنين سيكون تجارياً شاملاً، أي ستغلق المحال التجارية في الضفة، وذلك دعماً لنداء لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، ورفضاً قطعياً لقانون القومية العنصري.

ونفى الجاغوب أن يستهدف الإضراب كافة مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والتعليم "المدارس والجامعات" والصحة.