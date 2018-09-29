تقرير: تزايد ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا

برلين- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وقالت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، المقرر أن تصدر غدا الأحد، استنادا إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، أنه تم تسجيل وصول 38687 مهاجرا من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من يناير حتى منتصف سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبحسب البيانات، فإن 36423 فردا من هؤلاء فروا من تركيا إلى اليونان، وسلك 12147 مهاجرا منهم الطرق البرية. وفر 1965 آخرون من تركيا إلى إيطاليا و239 إلى بلغاريا و71 إلى قبرص.

ووفقا للتقرير، فإن 4500 فرد، أو 45% من الأفراد الذين وصلوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية التركية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا.

وبسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين من تركيا، "اكتظت" مراكز استقبال اللاجئين في الجزر اليونانية، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال بالجزر اليونانية 20258 مهاجرا حتى سبتمبر الجاري، بينما تبلغ السعة الفعلية لهذه المراكز أقل من 9500 فرد.

وبحسب التقرير، هناك نقص في الأطباء والمترجمين الضروريين لعملية تسجيل المهاجرين، كما هناك نقص في عدد الخيام التي تتوفر بها أجهزة تبريد للجو.