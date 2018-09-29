المالكي: فلسطين ترفع قضية ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

رام الله- (د ب أ):

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وذلك "لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

وأضاف المالكي في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أوردته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وعلى وجه التحديد البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية."

وأوضح الوزير أنه "عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية،" فقد وجه رسالة في مايو الماضي للخارجية الامريكية طالبها فيها "بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن."

وقال إنه في "ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي، فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الامريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية. والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة، فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة."

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة "التمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية."