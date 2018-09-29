ارتفاع قتلى زلزال وتسونامى اندونيسيا إلى 384 قتيلا

جاكرتا- (دب ا):

أعلن مسؤول اندونيسي اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا زلزالين ، اعقبهما موجات مد عاتية تسونامي بجزيرة سولاويسي إلى 389 قتيلا.

وضربت أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين سواحل المدينة بعد أن تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 7.5 بمقياس ريختر.

وواجهت السلطات صعوبات في تنسيق جهود الإغاثة بعدما تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء، ما أدى إلى قطع الاتصالات في أنحاء بالو وبلدة دونغالا الشهيرة بصيد الأسماك، أقرب المناطق إلى مركز الزلزال.

وتبعد البلدة قرابة 27 كيلومترا عن مركز الزلزال.

وكانت السلطات قد أطلقت تحذيرا بتعرض المدينة لـ "تسونامي"، لكنها رفعته بعد ذلك.

ولم يقدم المسؤولون حتى الآن أي معلومات جديدة حول حصيلة القتلى، لكنهم قالوا مساء الجمعة إن تقارير أولية أظهرت جثامين بعض الضحايا تحت أنقاض المباني المنهارة.