48 قتيلا ومئات الجرحى جراء الزلزال والتسونامي في إندونيسيا

(أ ف ب):

أسفر زلزال أعقبه تسونامي عن سقوط 48 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع أعلنها المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث السبت.

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو خلال مؤتمر صحافي إن هناك "48 قتيلا و356 جريحا" في مدينة بالو البالغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة بعدما ضربتها موجة مد بحري بارتفاع 1,5 متر الجمعة إثر زلزال عنيف بقوة 7,5 درجات.

لكنه حذر بأن هذه الحصيلة قد ترتفع بسرعة مشيرا إلى أنه "في بالو (...) هناك مبان ومنازل دمرت (...) وفنادق ومستشفيات".

وقال "نعتقد أن العشرات أو المئات لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض. المركز التجاري الرئيسي في بالو (...) انهار وفندق روا روا (...) انهار وكان فيه 80 غرفة بينها 76 غرفة مشغولة".

وضرب زلزال بقوة 7,5 درجات بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي جزيرة سولاويسي الجمعة، وكانت قوته أكبر من سلسلة الهزات الأرضية التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وحوالى 1500 جريح في أغسطس في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.

وتلى الزلزال تسونامي بلغ ارتفاعه 1,5 متر ضرب الساحل القريب من بالو في الساعة 18,22 بالتوقيت المحلي.