لافروف: العلاقات مع أمريكا حاليًا الأسوأ في تاريخ العلاقات بين البلدين

موسكو- أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي الآن الأسوأ بين كل الأوقات، في تاريخ العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "حقيقة، أن العلاقات سيئة، وربما الأسوأ في كل أوقات العلاقات مع الولايات المتحدة، الجميع يدرك ذلك".

واعتبر وزير الخارجية الروسي، بأن الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي طال انتظاره.

وقال، إنه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بين موسكو وواشنطن في عدد من الموضوعات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والاستقرار الاستراتيجي، والتي تشمل قضايا تحتاج إلى حل من أجل تفعيل المعاهدات في هذا المجال.

وأضاف لافروف، "في الولايات المتحدة، أولئك الذين يجب عليهم تنفيذ اتفاقات بوتين وترامب ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك".