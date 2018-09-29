روسيا تشارك في إنشاء آلية للحسابات مع إيران متجاوزة العقوبات الأمريكية

موسكو- أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا تشارك في تأسيس آلية للحسابات تستخدم فيها العملات الوطنية مع إيران، متخطية العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الخبراء الروس "يشاركون أيضا" في هذا العمل الجاري.

وأضاف وزير الخارجية الروسي :"إنني أرى فرصا جيدة هنا، ما لم يذكر زملاؤنا الأوروبيون أن شركاتهم لا تريد العمل في إيران"، وتابع:إن هذا سيكون "خطأ كبيرا للغاية".

وأوضح الوزير الروسي "يدرك الأوروبيون، أن خسارة السوق أمر سهل، ومن ثم سيكون من الصعب للغاية العودة إليه.. لا يوجد هنا أي سياسة، هناك التزام بما تم الاتفاق عليه في بلادنا، هذه قضية مقدسة".

وأكد لافروف: "أن استخدام العملات الوطنية في الحسابات، حتى لا يعتمد كثيرا على الدولار — هذه أفكار يتم تنفيذها منذ فترة طويلة، تطبق عمليا".