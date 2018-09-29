كوريا الجنوبية تتطلع إلى دعم الفاتيكان ولاتفيا لنزع السلاح النووي بالشطر الشمالي

سول- أ ش أ:

بحثت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج وا مع مسئولين كبار في الفاتيكان ولاتفيا في نيويورك سبل الحصول على دعمهما لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كانج، التي تحضر الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقت مع أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول ريتشارد وأعربت عن امتنانها لرسائل البابا فرانسيس بشأن السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وتبادلت كانج وجهات النظر حول القمة الثالثة بين الكوريتين التي عقدت في بيونج يانج الأسبوع الماضي ، وقال ريتشارد إن إرادة حكومة كوريا الجنوبية لقيادة عملية نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وإحراز تقدم في العلاقات بين الكوريتين أمر مهم.

والتقت كانج، أيضا مع وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكوفيتش وبحثت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة كوريا الجنوبية - لاتفيا فبراير الماضي في سول.

واتفق الوزيران على أن الجانبين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعهدا بتعزيز التبادلات في هذا المجال.