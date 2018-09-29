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    ارتفاع ضحايا الزلزال العنيف وأمواج تسونامي بإندونيسيا إلى 48 قتيلا

    08:17 ص السبت 29 سبتمبر 2018
    ارتفاع ضحايا الزلزال العنيف وأمواج تسونامي بإندونيسيا إلى 48 قتيلا

    أرشيفية

    جاكرتا- أ ش أ:

    ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف وموجات تسونامي التي أعقبته والذي ضرب جزيرة (سولاوسي) الإندونيسية إلى 48 قتيلا على الأقل.

    وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث بإندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو - في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم السبت - إن 4 مستشفيات في مدينة (بالو) بجزيرة (سولاوسي) أفادت بوقوع 48 حالة وفاة بالمدينة، فضلا عن إصابة المئات، فيما لا يزال الكثير من الضحايا في عداد المفقودين.

    وضربت أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى مترين مدينة (بالو) الإندونيسية عقب حدوث زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، واضطر الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم مذعورين إلى الشوارع.

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    زلزال عنيف أمواج تسونامي جزيرة سولاوسي إندونيسيا

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