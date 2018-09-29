العراق يؤكد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيه

بغداد- أ ش أ:

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها؛ بسبب قرار واشنطن سحب موظفي القنصلية الامريكية في البصرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " إن وزارة الخارجية تأسف لقرار وزير الخارجية الأمريكي سحب موظفي القنصلية الأمريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق".

وأضاف أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا وأخلاقيا.

ودعا محجوب البعثات الدبلوماسية إلى عدم الالتفات لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم.

وكانت الولايات المتحدة قررت أمس إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة، عازية السبب إلى أعمال العنف الدائرة هناك.