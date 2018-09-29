"بقوة 7.5 درجة ريختر".. زلزال وأمواج تسونامي تضرب إندونيسيا

جاكرتا- أ ش أ:

لقى 30 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح آخرون جراء الزلازل وموجات تسونامي التي ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية أمس الجمعة.

وقالت مصادر طبية محلية - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إن "30 شخصا قتلوا في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي، بعد تعرض المنطقة لزلزال قوي وأمواج تسونامي عاتية، فيما يحتاج نحو 12 مصابا إلى عمليات جراحية".

وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو الإندونيسية إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع..

وأسفرت سلسلة من الزلازل في شهري يوليو وأغسطس الماضيين عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في جزيرة لومبوك السياحية، على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب سولاويسي.