شكري يحذر من خطر انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة

نيويورك- أ ش أ:

حذر وزير الخارجية سامح شكري من الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سامح شكرى اليوم الجمعة، مع وزير خارجية فنلندا تيمو سوني، على هامش أعمال اجتماعات العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا؛ لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة لنظيره الفنلندي إلى مصر في نوفمبر 2017 ونتائج الجولة الأخيرة للمشاورات السياسية التى عقدت على مستوى كبار مسئولى وزارتى الخارجية فى هلسنكي خلال شهر يونيو الماضى.

ومن جانبه، وجه الوزير الفنلندي الدعوة للوزير شكري لزيارة فنلندا لمتابعة العمل على الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الأولوية.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين، وأكد شكري ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل للازمة في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة وضرورة توحيد الجيش الليبي ومكافحة الإرهاب.

كما استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، منوهاً بأهمية تنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات في أسرع وقت.