ترامب يأمر مكتب التحقيقات بالتحقيق حول مزاعم التحرش ضد كافانو

واشنطن (د ب أ)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، بالمضي قدما في تحقيق حول المرشح لعضوية المحكمة العليا بريت كافانو المتهم بالتورط في حالات اعتداء جنسي.

وبحسب تغريدة من المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة، قال ترامب: "لقد أمرت مكتب التحقيقات الاتحادي بإجراء تحقيق تكميلي لتحديث ملف القاضي كافانو".

وأضاف "حسبما طلب مجلس الشيوخ، يجب أن يكون هذا التحديث محدودا من حيث النطاق وأن يكتمل في غضون أقل من أسبوع واحد".