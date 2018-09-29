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حول العالم في 24 ساعة: توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

01:30 ص السبت 29 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

كتب – محمد عطايا:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وتصويت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالموافقة على ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا، وأيضًا إغلاق الولايات المتحدة سفارتها في البصرة بسبب مخاوف أمنية.

سيرجي لافروف الخارجية الروسية الخارجية المصرية سامح شكري الشرطة الدنماركية سفارة أمريكا البصرة

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