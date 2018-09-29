حول العالم في 24 ساعة: توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر
كتب – محمد عطايا:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وتصويت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بالموافقة على ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا، وأيضًا إغلاق الولايات المتحدة سفارتها في البصرة بسبب مخاوف أمنية.
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