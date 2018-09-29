أبرز التصريحات في 24 ساعة: قدمنا 13 مليار دولار دعمًا لليمن خلال أربع سنوات
كتب – محمد عطايا:
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني، بـ13 مليار دولار، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بمكافحة حاسمة للإرهاب، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عزمها عقد اجتماع رباعي مع رؤساء فرنسا وروسيا وتركيا في أكتوبر المقبل لبحث الوضع الحرج في سوريا.
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية السعودي: قدمنا 13 مليار دولار دعمًا لليمن خلال أربع
-
الرئيس الألماني: زيارة أردوغان لا تعني تطبيع العلاقات مع تركيا
-
السعودية تطالب كندا بالاعتذار لحل الأزمة الدبلوماسية: لسنا "جمهورية
-
الجبير: قطر تدعم الإرهاب منذ منتصف التسعينيات والمقاطعة قد تطول
-
الجبير: السعودية لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على اليمن
-
ألمانيا والسعودية تسويان خلافا دبلوماسيا نشب بسبب تصريحات دبلوماسي
-
48
-
45
-
37
-
34
-
32
-
25
-
25
-
24
-
23
-
23
إعلان