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أبرز التصريحات في 24 ساعة: قدمنا 13 مليار دولار دعمًا لليمن خلال أربع سنوات

01:00 ص السبت 29 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: قدمنا 13 مليار دولار دعمًا لليمن خلال أربع سنوات


كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني، بـ13 مليار دولار، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بمكافحة حاسمة للإرهاب، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عزمها عقد اجتماع رباعي مع رؤساء فرنسا وروسيا وتركيا في أكتوبر المقبل لبحث الوضع الحرج في سوريا.

تصريحات الزعماء الخارجية السعودية عادل الجبير البنك المركزي اليمني رجب طيب اردوغان

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