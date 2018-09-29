أبرز عناوين الصحف: فلسطين وإيران قد تدفعان إسرائيل لحرب غير متوقعة

القاهرة - مصراوي:

تقول صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على لسان محللها العسكري آموس هاريل: إن "الوضع أصبح أكثر هدوءً خلال فترة الصيف بسبب تصميم إسرائيل على جبهتي فلسطين وإيران، فيما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن عددا من كبار أعضاء حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا وجهوا نيرانهم صوب رئيسة وزراء البلاد تريزا ماي، ونشرت صحيفة الجارديان مقالًا كتبه تيموتي غارتون آش، يقول فيه إن الأمريكيين، على غرار ترامب، يديرون ظهورهم لأوروبا.