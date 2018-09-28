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لافروف: بدأنا بتسليم "إس-300" لسوريا

11:26 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
لافروف: بدأنا بتسليم "إس-300" لسوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا بدأت بالفعل تسليم منظومات "إس-300" للدفاع الصاروخي إلى سوريا.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي أجراه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية، الجمعة، "إس-300 قد بدأ تسليمها لسوريا"، مشيرا إلى أن توريدها بدأت مباشرة إثر وقوع كارثة إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا، الأسبوع الماضي.

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سيرجي لافروف روسيا منظومات إس 300 الدفاع الجوي

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