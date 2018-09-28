أردوغان يرفض بقوة الاتهامات الألمانية عن أوضاع حقوق الإنسان

برلين (د ب أ)

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتهامات الألمانية بخصوص وضع حقوق الإنسان في تركيا بلهجة حادة.

وخلال مأدبة عشاء رسمية أقيمت له مساء الجمعة في برلين دعا إليها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أكد أردوغان على أن الخلافات القائمة بين الدولتين في الوقت الراهن يمكن تجاوزها.

إلا أنه في الدقائق الأخيرة من كلمته حاد أردوغان عن مسودة كلمته المكتوبة وصار عاطفيا، وغاضبا إلى حد ما.

وتحدث أردوغان عن حالة الصحفي جان دوندار الذي تناولته الصحف قبل الظهر في عناوينها الرئيسية.

وكان دوندار الذي عمل من قبل رئيسا لتحرير صحيفة "جمهوريت " التركية المعارضة والذي اتخذ من ألمانيا منفى اختياريا له بعد إدانته "بخيانة أسرار الدولة" أبدى رغبته في حضور المؤتمر الصحفي المشترك بين أنجيلا ميركل وأردوغان، ليطرح على الرئيس التركي أسئلة محرجة بحسب قوله.

وهدد الوفد المرافق لأردوغان بمقاطعة المؤتمر إذا حضر دوندار – فانسحب الصحفي من حضور المؤتمر.

من جانبه طالب أردوغان خلال المؤتمر الصحفي بتسليم الرجل إلى تركيا.

كما طالب أردوغان في كلمته المسائية باحترام العدالة التركية وقدم طلبا بتسليم دوندار، وهنا انقلبت نبرة الحديث، حيث قال: "هناك المئات بل والآلاف" من الإرهابيين يسيرون بحرية عبر ألمانيا، "فهل لا ينبغي أن نتكلم عن هؤلاء؟ هل علينا أن نصمت إزاءهم؟"

وعند نهاية كلمته عاد أردوغان نسبيا إلى هدوئه، حيث قال: "في الواقع لم أكن أود أن أتكلم عن هذا الأمر في هذه الأمسية، ولكن السيد الرئيس بدأ بالحديث فيها ، ومن ثم كنت مضطرا للتطرق إليها".

وكان أردوغان قال من قبل إن الخلافات القائمة بين الدولتين ينبغي تجاوزها "في إطار الاحترام المتبادل والحوار وبالقدرات الدبلوماسية".

وقال أردوغان: "لا توجد مشكلة يمكنها أن تقف في وجه الصداقة التركية الالمانية والمصالح المشتركة بين الطرفين".

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير دعا أردوغان إلى مأدبة رسمية بقصر بيليفو ببرلين، قاطعها العديد من الساسة المعارضين في ألمانيا احتجاجا على السياسة الاستبدادية التي يتبعها الرئيس أردوغان حسب رؤيتهم.

ودعا الرئيس التركي إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في بلاده ورفض التصورات التي تبين أن تركيا غارقة في أزمة اقتصادية، مشيرا بالقول: "تركيا تنتهج مبدأ اقتصاد السوق المستقر، وتقدم سوقا كبيرا بإمكانيات نمو كبيرة".

وأضاف أردوغان أنه في الأعوام العشرة الاخيرة حققت تركيا متوسط تنمية قدره 7ر5 %، "كما أن التقلبات المؤقتة التي حصلت خلال الأسابيع الماضية والتي جاءت بسبب المضاربات ما هي إلا مرحلة عابرة".

وأثنى أردوغان على إسهام أكثر من ثلاثة ملايين تركي يعيشون في ألمانيا في إحداث الطفرة الاقتصادية في بلاده، حيث قال: "نحن نشجع بكل الوسائل على أن يعيش المجتمع التركي هنا في سلام إلى جوار جيرانه الألمان"، مشيرا إلى ضرورة مكافحة الاتجاهات العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للإسلام بصورة مشتركة.