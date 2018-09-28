وزير الخارجية الأردني يشارك باجتماعات للمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني

عمان- نيويورك (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن إنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني بالحرية والدولة على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي باجتماعات لجنة الارتباطات الخاصة بالمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني ولقاءاته مسئولين دوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة عبر رفع الحصار وتوفير إحتياجات القطاع وفِي إطار حل سياسي.

وبحسب بيان للخارجية الأردنية مساء اليوم الجمعة، أكد الصفدي دعم المملكة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية في ظل الشرعية الفلسطينية المتمثّلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا الى أهمية الجهود المصرية في تحقيق ذلك ودعم الأردن لهذه الجهود.

وفِي اجتماع للجنة المصغرة حول سوريا، قال الصفدي يجب تكثيف الجهود الدولية المستهدفة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقبله السوريون، وبِما يعيد لسوريا أمنها وعافيتها ودورها ويوجد الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين.

وحذر وزير الخارجية الأردني من تبعات تناقص الدعم الدولي للاجئين، لافتا إلى الأعباء التي تحملتها المملكة جراء إستضافة مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري.

كما أكد ضرورة البناء على الزخم الذي تولد من نجاح المؤتمر الذي نظمته المملكة بالتعاون مع السويد ورعاية مشتركة مع ألمانيا وتركيا واليابان والإتحاد الأوروبي لدعم الأنروا والذي أثمر دعما ماليا إضافيا بقيمة 122 مليون دولار، ولفت الى أهمية العمل من اجل توفير التزامات مالية طويلة المدى تحول دون مواجهة الوكالة أزمة عدم توفر التمويل في العام المقبل.

ووفقا للبيان، شارك الصفدي في اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة الى جانب الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لبحث أفكار أمريكية لإيجاد آلية جماعية للتعامل مع التحديات الإقليمية، حيث أكد أهمية التعاون في العمل من أجل حل جميع أزمات المنطقة وفِي مقدمتها الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

كما شارك وزير الخارجية الأردني في الإجتماع التشاوري لمنظمة التعاون الاسلامي التي يؤكد الأردن أهمية تعزيز دورها في خدمة القضايا الاسلامية ومواجهة التحديات المشتركة. وإفتتح الصفدي الجلسة التي نظمتها المملكة بالتعاون مع النرويج والسويد والبيرو حول دور الشباب والسلام والأمن والذي بات بندا دائما منذ تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2250 في العام 2015 استجابة لدعوة الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني الذي ترأس آنذاك جلسة مفتوحة للمجلس حول دور الشباب في مواجهة التطرف العنيف وتعزيز السلام.

وجاءت الجلسة استكمالا للجهد الأردني لبحث السبل العملية لتنفيذ اجندة الشباب والأمن والسلام التي استندت إلى دراسة متخصصة أعدتها لجنة شكلتها الأمم المتحدة.

وأكد الصفدي ضرورة الاستمرار في تمكين الشباب الذين يشكلون اكثرية مجتمعاتنا والإفادة من طاقاتهم وتوفير الفرص الاقتصادية لهم وفتح أبواب المشاركة السياسية واسعة أمامهم ليمارسوا دورهم في صناعة القرار.

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى الأولوية التي يؤكدها الملك عبدالله الثاني لتمكين الشباب وفتح آفاق المشاركة السياسية والإقتصادية كاملة أمامهم والتي يحرص ولي العهد الأردني على تنفيذها خطوات عملية فاعلة ملموسة.

وبحسب البيان، تابع وزير الخارجية الأردني اجتماعاته مع نظرائه الدوليين والعرب على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الثنائي ومعالجة أزمات المنطقة، حيث التقى الصفدي مع أمين عام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط وبحث معه تعزيز العمل العربي المشترك.

كما التقى الصفدي وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في اجتماع أكد حرص البلدين على زيادة التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادتين الحريصتين على فتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق.

وتقدمت سبل تطوير العلاقات الثنائية خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأردني مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس ووزير خارجية البرتغال اوجستوس سانتوس سيلفيا ووزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس.

وبحث الصفدي الجهد الدولي المشترك لمحاربة الإرهاب الذي قال إنه آفة تتناقض مع كل القيم الانسانية وقيم السلام واحترام الآخر التي يمثلها ديننا الإسلامي الحنيف مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.

وأكد الصفدي استمرار المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بإعتباره خطرا جماعيا لا بد من تكاتف جهود الجميع لمواجهته.