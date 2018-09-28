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رويترز: أمريكا تغلق قنصليتها في البصرة بسبب مخاوف أمنية

10:46 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
رويترز: أمريكا تغلق قنصليتها في البصرة بسبب مخاوف أمنية

أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

قال مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لوكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية.

وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

واتهم البيت الأبيض إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.

أمريكا الولايات المتحدة مدينة البصرة العراق

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