الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مخاطر انتشار الإيبولا في الكونغو

جنيف (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها رفعت تقييمها لمخاطر تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من فئة مرتفع إلى مرتفع جدا، ما يعني تزايد مخاطر انتشار المرض بشكل سريع.

وأشارت المنظمة، في بيان نشرته شبكة (يورونيوز) الإخبارية، إلى أن خطوط النقل وتحركات السكان تمثل عوامل خطر محتملة.

وأضافت أن "خطر الانتشار المحلي والإقليمي للفيروس مرتفع جداً، لذا فإنه من الضروري للمقاطعات والدول المجاورة للكونغو أن تعزز أنشطة المراقبة والتأهب"، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع هذه الدول لضمان جاهزية السلطات الصحية.

وكان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية فى المنظمة بيتر سلامة، حذر الثلاثاء الماضي، من أن أوغندا المجاورة تواجه "خطرا وشيكا" من الإيبولا، بعد اكتشاف حالة إصابة في بلدة حدودية بالقرب من بحيرة ألبرت.

وأدى أحدث تفش للمرض إلى وفاة 101 شخص، وفقا لآخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية.