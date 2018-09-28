لافروف: وجودنا في سوريا ساهم في القضاء على الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

أعلن وزير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن واشنطن فشلت في الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصرة (التي تصنفها روسيا إرهابية).

وتابع لافروف، في مؤتمر صحفي بنيويورك، يجب القضاء على الإرهابيين في إدلب ونرفض نقلهم إلى مناطق أخرى، ويتم العمل حاليًا على تجنيب المدنيين أي مخاطر في إدلب.

وأضاف لافروف، دمشق وطهران دعمتا اتفاق خفض التصعيد في إدلب، وساهم الوجود الروسي في سوريا في القضاء على الإرهاب.

وأكد لافروف أن مؤتمر سوتشي دفع العملية السياسية في سوريا.

وأوضح لافروف، أن الإرهابيين في إدلب يتواجدون قرب التنف (وهي قاعدة عسكرية أمريكية للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش) ونتواصل مع الولايات المتحدة بشأن ذلك.