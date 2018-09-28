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اعتقال شخص إثر طعنه ثلاثة أفراد بسكين جنوبي ألمانيا

09:26 م الجمعة 28 سبتمبر 2018
اعتقال شخص إثر طعنه ثلاثة أفراد بسكين جنوبي ألمانيا

أرشيفية

برلين (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال شخص إثر طعنه لثلاثة أشخاص بسكين اليوم الجمعة، في إحدى البلدات بجنوب غربي ألمانيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، نقلاً عن الشرطة الألمانية، أن حادثة الطعن وقعت بميدان مارين بلاتز في مدينة رافنسبورج، مشيرة إلى أنها لم تصرح حتى الآن ببيانات حول هوية المهاجم أو الضحايا أو حتى الدافع.

وأعلنت الشرطة الألمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، عدم وجود أي مؤشر لكون الحادث إرهابياً.

وأوردت وسائل إعلام محلية رسمية في ألمانيا أن أحد الضحايا يعاني من إصابات قد تودي بحياته.

هذا المحتوى من

الشرطة الألمانية ألمانيا مدينة رافنسبورج

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