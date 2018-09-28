ترامب عن شهادة كريستين فورد أمام مجلس الشيوخ: "مقنعة للغاية"

كتب - هشام عبد الخالق:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المرأة التي تتهم مرشحه لعضوية المحكمة العليا بريت كافانو بالاعتداء الجنسي، أنها "شاهدة يمكن الوثوق بها"، معلنًا أنه يرحب بتأجيل مجلس الشيوخ التصويت على تأكيد كافانو.

وجاءت تصريحات ترامب، حسبما نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بعد إعلان السناتور جيف فلاك في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أنه سيصوت لصالح ترشيح كافانو، ودعا فليك إلى تأخير التصويت لمدة أسبوع، ريثما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الادعاءات المرفوعة ضد كافانو.

وأحال ترامب يوم الجمعة الأمر إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حول ما إذا كان سيتم إعادة فتح تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في خلفية كافانو الجنائية.

توجت أحداث الجمعة أسبوعًا دراماتيكيًا واجه فيه كافانو مزاعم جديدة بسوء السلوك الجنسي.

ويوم الخميس، ألقت كريستين بلاسي فورد بشهادتها في الكابيتول، أدلت خلالها بمزاعمها بأن كافانو ثبتها في سرير وحاول نزع ملابسها خلال تجمع للمدرسة الثانوية عام 1982.

وأنكر كافانوه ، في ظهوره الخاص أمام اللجنة القضائية، هذه الادعاءات بشدة.

وقال ترامب اليوم الجمعة، بعد لقائه برئيس شيلي: "أعتقد أن شهادتها مقنعة للغاية وهي تبدو امرأة رائعة للغاية بالنسبة لي".