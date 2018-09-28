انتفاضة الأقصى الـ27.. الفلسطينيون يصمدون في وجه رصاص الاحتلال (صور وفيديو)

كتب – محمد عطايا:

للجمعة السابعة والعشرين على التوالي تتواصل المظاهرات في فلسطين، رفضًا لجميع القرارات الاستيطانية، التي بدأها الرئيس الأمريكي نهاية العام الماضي، عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتستكملها حاليًا تل أبيب بمحاولاتها هدم الخان الأحمر.

خرج الفلسطينيون، اليوم الجمعة، تحت شعار "انتفاضة الأقصى"، استكمالًا لما بدأ منذ شهور، والاعتراض على محاولة إسرائيل هدم الخان الأحمر.

تجمع الفلسطينيون في مدينة الخان الأحمر، وبعدما أدو صلاة الجمعة، تحركوا بالآلاف في مسيرة منددة بقرار هدم القرية شرق القدس، وتهجير سكانها.

انطلق المشاركون من خيمة الاعتصام، باتجاه الشارع الرئيس المحاذي للقرية، رافعين العلم الفلسطيني ومرددين هتافات تدعو للصمود والدفاع عن أهالي الخان الأحمر، والوقوف في وجه القرارات الإسرائيلية الجائرة.

بعد ساعات من التظاهرات، سقط مصابان برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهما طفل 14 عامًا، تم إطلاق النار عليه في رأسه، ليسقط شهيدًا بعدما فشل الأطباء إسعافه.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، دكتور أشرف القدرة، استشهاد الطفل محمد نايف الحوم (14 عامًا) نتيجة إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع.

توالت الأنباء عن استشهاد فلسطيني ثانٍ، يدعى إياد خليل أحمد الشاعر (18 عامًا) عقب إصابته برصاص الجيش خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة.

توالت الإصابات، وسقط حتى الآن 6 شهداء، وأكثر من 500 مصابًا، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة ترتفع حصيلة الشهداء في غزة منذ 30 مارس الماضي إلى 192 شهيدًا.

إلى ذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن معركة الخان الأحمر تدخل منعطفًا خطيرًا، وتحتاج المزيد من الدعم والإسناد الشعبي لتعزيز صمود الأهالي هناك.

فيما دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 27، والتي حملت مسمى "الثبات والصمود".

في المقابل، تمكن الشباب الفلسطيني من إسقاط طائرة تصوير تابعة لجيش الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كما ظهر رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، في قطاع غزة يحيى السنوار لمخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع.