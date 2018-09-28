بوتين يلتقي مستشار النمسا 3 أكتوبر المقبل في سان بطرسبرج

موسكو (أ ش أ)

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن الأخير سيجري محادثات مع المستشار النمساوي سباستيان كورتز بمدينة سان بطرسبرج يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن مكتب المستشار النمساوي أن الأخير وبوتين سيفتتحان معرض "عواصم امبراطورية: سان بطرسبرج – فيينا" بمتحف الهيرميتاج؛ كما سيعقد القائدان محادثات عمل بشأن العلاقات الثنائية والطاقة ضمن قضايا أخرى.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بسكوف، أمس الخميس، عن أن بوتين وكورتز قد دشّنا "حوارًا بناء ومكثفا سيستمر"؛ كما أكد بسكوف أنه على الرغم من الصعوبات التي اكتنفتها الأعوام الأخيرة إلا أن العلاقات الروسية-النمساوية تشهد تطورا إيجابيا.